Сына экс-премьера Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки

https://static.news.ru/photo/6b27b558-c7af-11eb-833d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коллегия присяжных в Никулинском суде Москвы вынесла оправдательный вердикт для сына бывшего председателя правительства Дагестана Муртузали Меджидова, которого обвиняли в убийстве студентки МГИМО в 2018 году. Об этом рассказал адвокат подсудимого Шамиль Яндарбаев, передаёт ТАСС.

По его словам, мужчину отпустили из-под стражи в зале суда.

Только что в Никулинском суде коллегией присяжных заседателей был оправдан наш подзащитный Муртузали Меджидов в соотношении голосов 5 к 1. Его освободили в зале суда, — поделился защитник.

Другой адвокат Меджидова Магомед Эсендиров сообщил, что 8 июня в 10:00 состоится следующее заседание, на котором будут обсуждаться полдействия решения присяжных.

Накануне мать погибшей Жанна Ахметова говорила, что на присяжных может оказываться давление, передаёт «Дождь». Кроме того, в начале июня она писала в Instagram, что судья «крайне поддерживает сторону Меджидова», а её один раз даже удалили из зала суда. При этом она призналась, что могла эмоционально реагировать «на враньё оппонентов».

Погибшая училась в МГИМО. В 2018 году её нашли под окнами здания института. Тогда сообщалось, что она выпала из окна четвёртого этажа. Девушка с множественными переломами была доставлена в больницу, где через несколько недель скончалась. Тогда правоохранительные органы возбудили дело по статье о доведении до самоубийства.

Меджидова, который встречался с погибшей, задержали в Москве в июне 2020 года. Тогда же дело переквалифицировали по статье об убийстве.

Студенты МГИМО, ставшие свидетелями гибели девушки, рассказывали, что перед тем как произошёл инцидент, из того кабинета доносились ругательства. Инцидент произошёл в корпусе международных экономических отношений. Изначально молодой человек девушки заявил, что вообще не знаком с ней. Затем он всё-таки сознался, что в момент инцидента находился с ней в аудитории.