Сын Жириновского рассказал про беспокойство за состояние отца

Сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского бывший вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев выразил обеспокоенность состоянием отца. Политик опубликовал пост на своей странице в Facebook, где написал фразу: «только живи». Подписчики в комментариях пожелали Жириновскому скорейшего выздоровления, а Лебедеву сил и терпения.

Врач-иммунолог Николай Крючков считает , что ключевой вопрос в истории с госпитализацией лидера ЛДПР Владимира Жириновского, о состоянии которого сейчас очень мало официальной информации, — сняли его с аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) или нет. Он добавил, что долгое пребывание в таком состоянии может привести к опасным последствиям.

Эксперт добавил, что долгое пребывание на ИВЛ грозит последствиями, так как приводит к полиорганной недостаточности и внутрибольничным инфекциям. По его словам, пациенты с коронавирусом находятся в больнице разное количество времени в зависимости от тяжести заболевания. При лёгком течении граждан обычно госпитализируют на неделю, при среднетяжёлом — на одну-две недели.

Ранее сообщалось, что врачи оценивают состояние Жириновского как стабильно тяжёлое, у него диагностированы серьёзные воспалительные процессы в головном мозге. Политику подают кислород с помощью аппарата высокопотoчной ИВЛ. Однако в ЛДПР заявили, что это слухи.