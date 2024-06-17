Сын Жириновского объяснил, зачем дважды менял фамилию Эйдельштейн: фамилия Жириновский стала для меня принципиальной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Владимир Жириновский

Сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн в интервью журналистке Ксении Собчак признался, что фамилия отца стала для него принципиальной. По его словам, у него все пытаются отобрать. Сына Жириновского «никуда не допускают».

Он мне несколько раз предлагал, лишнее внимание на себя чтобы не обращать. Мне было проще быть Газдаровым или Эйдельштейном, а Жириновский для меня стал принципиальным, потому что у меня все пытаются забрать, всю его историю. Меня никуда не допускают. Единственное, что не могут у меня забрать — это моя кровь и моя фамилия. Кто, если не я будет носить эту фамилию, — сказал Эйдельштейн.

Сын покойного политика уточнил, что нынешнюю взял для того, чтобы продолжить род. Его дети носят фамилию Эйдельштейн.

Собеседник Собчак признался, что собирается по-своему использовать фамилию отца. Эйдельштейн уточнил, уже есть икорный дом Жириновского. По словам сына основателя ЛДПР, ему не нравится, как используют фамилию покойного отца, когда говорят, что его дело живет.

Ранее стало известно, что первый сын основателя ЛДПР Игорь Лебедев живет в другой стране под новым именем. Теперь его зовут Давид Александрович Гарсия. Сын Жириновского не приехал на похороны отца, как и его мать Галина.