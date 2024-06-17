Сын Жириновского исполнил одну из последних просьб отца Сын Жириновского по просьбе отца купил квартиру в Дубае

Сын основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского Олег (ранее — Эйдельштейн) рассказал, что отец, выйдя из комы, позвонил и дал ему распоряжение, касающееся недвижимости. В интервью журналистке Ксении Собчак на YouTube он уточнил, что политик просил купить квартиру в Дубае, когда он выйдет из больницы. По словам сына Жириновского, во время телефонного разговора он также потребовал принести в больницу кролика, говяжий язык и квашеную капусту.

Я честно выполнил его последнюю волю и действительно купил на эти деньги (со счета Жириновского. — NEWS.ru) квартиру в Дубае, — сказал Жириновский-младший.

Олег также признался, что получил 3 млрд рублей в наследство от отца. Внебрачный сын политика рассказал, что каждый из троих детей получил по 6% от общего дохода. По его слова, большая часть сбережений политика — 70% — отошла партии ЛДПР. В документе отмечается, что средств хватит на две партийные предвыборные компании.

Жириновский-младший сообщил, что фамилия отца стала для него принципиальной, поэтому он снова ее поменял. Сначала он носил фамилию мамы — Жанны Газдаровой, а затем отца покойного политика — Эйдельштейн. Олег также уточнил, что нынешнюю взял для того, чтобы продолжить род.