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РИА Новости: cын замгубернатора Ненецкого округа погиб в ходе спецоперации

14:15, 16 марта 2022
РИА Новости: cын замгубернатора Ненецкого округа погиб в ходе спецоперации Георгий Дудоров Фото: из сети интернет
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Журналисты РИА Новости сообщил, что погибший в ходе спецоперации на Украине заместитель командира разведроты Тульской парашютно-десантной дивизии Георгий Дудоров является сыном замгубернатора Ненецкого автономного округа. Это агентству подтвердили в администрации региона.

Да, к сожалению, мы можем это подтвердить, — ответили в администрации НАО на вопрос о том, действительно ли погибший является сыном чиновника.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин посмертно наградил Дудорова медалью «Доблесть и отвага» и распорядился оказать всестороннюю помощь его семье. Отмечается, у 23-летнего военного остались жена и пятимесячный сын.

Погибший являлся выпускником кадетского корпуса Следственного комитета и погиб 6 марта под артиллерийским ударом ВСУ, уточнили в администрации.

Президент РФ Владимир Путин 5 марта подписал указ о выплате семьям погибших на Украине военнослужащих единовременно 5 млн рублей. Также сообщалось, что родные получат по 7,4 млн рублей, помимо этого, им ежемесячно будет выплачиваться денежная компенсация. Раненые военные же получат по 3 млн рублей.

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