РИА Новости: cын замгубернатора Ненецкого округа погиб в ходе спецоперации

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, будет ли Эльвира Набиуллина переназначена на пост главы ЦБ России и кто может её заменить. Он подчеркнул, что такие решения президента Владимира Путина никогда не раскрываются заранее, сообщает РИА Новости.

Никогда не анонсируем такое. Когда президент внесёт, тогда и внесёт, — сказал пресс-секретарь главы государства. Кандидатуру главы ЦБ РФ Путин должен внести на утверждение Госдумы на следующей неделе, отмечает агентство....