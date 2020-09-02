Сын Высоцкого пристыдил депутата за превращение стиха отца в агитацию

https://static.news.ru/photo/89fc9850-ed57-11ea-ad79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Председатель Совета народных депутатов города Владимира Лариса Пышонина использовала отрывок из песни Владимира Высоцкого в качестве предвыборной агитации. Сын музыканта Никита возмутился этим.

Как сообщает KP.RU, в материалах Пышониной, с которыми она идёт на выборы 13 сентября, есть фраза из стихотворения поэта «Диалог у телевизора». Её агитация начинается с вопроса «Где деньги, Зин?». «Ответ простой: в областном бюджете», — следует в продолжении.

Когда это дошло до Никиты Высоцкого, он выразил возмущение. Он собирается обратиться к адвокату.

Мне кажется, особенно если цитата используется в политических материалах, людям следовало бы её согласовать, — отметил сын барда.

Как писал NEWS.ru, Никита Высоцкий назвал «долбаками» недовольных обновлённым памятником поэту, в проекте которого он лично принимал участие. Статуе артиста на Ваганьковском кладбище в Москве исполнилось уже 35 лет, и родственники и друзья поэта решили обновить её. В частности, памятник получил новую голову.