Сын Высоцкого пристыдил депутата за превращение стиха отца в агитацию

Председатель Совета народных депутатов города Владимира Лариса Пышонина использовала отрывок из песни Владимира Высоцкого в качестве предвыборной агитации. Сын музыканта Никита возмутился этим.
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Когда это дошло до Никиты Высоцкого, он выразил возмущение. Он собирается обратиться к адвокату.
Мне кажется, особенно если цитата используется в политических материалах, людям следовало бы её согласовать, — отметил сын барда.
Как писал NEWS.ru, Никита Высоцкий назвал «долбаками» недовольных обновлённым памятником поэту, в проекте которого он лично принимал участие. Статуе артиста на Ваганьковском кладбище в Москве исполнилось уже 35 лет, и родственники и друзья поэта решили обновить её. В частности, памятник получил новую голову.
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