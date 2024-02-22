Сын Высоцкого предположил реакцию барда на СВО Сын Высоцкого Никита заявил, что отец остался бы в России на фоне СВО

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Никита Высоцкий

Актер Никита Высоцкий предположил, что его отец — знаменитый советский бард и актер Владимир Высоцкий — не стал бы уезжать из России на фоне спецоперации. В беседе с aif.ru он подчеркнул, что отец всегда возвращался в Москву, несмотря на то что хорошо относился к Нью-Йорку и Парижу.

Этого бы просто не случилось, он всегда был нашим. Он не мог без нашей страны, без ее культуры и языка, — заявил сын артиста.

Кроме того, Высоцкий назвал неправильным решение некоторых российских артистов эмигрировать из страны. Он подчеркнул, что сам предпочел «находиться со своим народом».

Ранее Никита Высоцкий уже заявлял, что бард был бы со своим народом, если б застал спецоперацию. Он напомнил, что, когда началась война в Афганистане, артист, находясь за рубежом, видел много хроники, которую в СССР не показывали, он был в возмущении, в бешенстве. Но первое, что он сказал, вернувшись домой: надо ехать выступать перед солдатами, подчеркнул Никита Высоцкий. Однако у него такой возможности не оказалось из-за скорой смерти. Тем не менее импульс был именно таким, считает сын барда.

Кроме того, Никита Высоцкий подчеркнул, что песни Высоцкого звучат на передовой СВО. По его словам, многие артисты, в частности, Александр Скляр и Гарик Сукачев, выступая с патриотическими концертами, включают в свои программы песни барда. Сын артиста назвал это правильным.