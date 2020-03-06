https://static.news.ru/photo/c8788918-5f90-11ea-aa32-fa163e074e61_660.jpg Владимир Высоцкий Фото: Aleksandr Sternin/Global Look Press

Размещение фотографии поэта и актёра Владимира Высоцкого в рекламе с призывом к сотрудничеству на странице ФБР США в социальной сети — это глупо и неправильно с правовой точки зрения. Так считает сын артиста, режиссёр Никита Высоцкий.

По его словам, с этической стороны размещение фото поэта в подобной рекламе — это более, чем странно.

Дело в том, что Высоцкий не ассоциируется с людьми, которые склонны к доносительству. В этом нет, может, и ничего плохого, но это странно, глупо и бестактно. Вот так скажем, — приводит слова Никиты Высоцкого РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, кампания на русском языке с использованием фотографии Высоцкого проходит в Facebook и Instagram.

Рекламный блок демонстрируется только пользователям, находящимся на территории Соединённых Штатов. На фотографии находится текст: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чём поговорить. Мы тоже любим Высоцкого». Расположенное ниже объявление призывает обратиться в Бюро, если пользователь располагает информацией, которая может пригодиться ФБР.