Сын владельца «Крокус Сити Холла» рассказал о будущем концертного зала Эмин Агаларов: мемориал погибшим в «Крокусе» создадут с учетом мнения общества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мемориал жертвам и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» будет создан при восстановлении здания, но его окончательный вид определят с учетом общественного мнения, заявил в интервью РБК сын владельца «Крокус групп» Эмин Агаларов. По его словам, сейчас главным приоритетом компании является помощь семьям погибших и раненым при нападении на концертный зал.

Преждевременно говорить, будет ли восстановлен «Крокус Сити Холл» в том виде, в котором он был. Я думаю, решение будет принимать мой отец, опираясь на общее мнение страны по этому поводу. <...> Какой-то мемориал будет создан в рамках нового зала, если он будет создан. Или, если его не будет, на месте зала, — констатировал Агаларов.

«Крокус групп» оказывает финансовую помощь пострадавшим при теракте, добавил он. Кроме этого, в компании намерены оплачивать приезд родственников жертв нападения и обеспечивать их размещение.

Ранее Агаларов рассказал, что попал в здание через 40 минут после того, как прозвучали первые выстрелы. По его словам, на тот момент уже повсюду лежали тела погибших и раненых, а сотрудники «Крокус Сити Холла» вместе со спасателями и личной охраной бизнесмена помогали выносить их на улицу.