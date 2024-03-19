Сын Стивена Сигала женился на русской модели в Москве Сын Стивена Сигала женился на русской 29-летней модели Даниловой в Барвихе

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Айрин Данилова

Сын известного американского актера Стивена Сигала Доминик женился на российской модели Айрине Даниловой, сообщает издание StarHit. О том, что пара начала встречаться, стало известно в марте прошлого года, когда их заметили на свидании в одном из ресторанов. Свадебная церемония 34-летнего Сигала и 29-летней Даниловой состоялась 17 марта в Барвихе в узком кругу близких родственников и друзей, на ней присутствовал отец жениха.

Стивен очень тепло общался со всеми, подарил невестке красивый букет роз. Выбор сына он определенно одобряет, — рассказал изданию источник.

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