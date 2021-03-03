Сын сотрудника НКВД подал в суд на правнука репрессированного

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Заявление в полицию на правнука гражданина СССР Степана Карагодина, расстрелянного в Томской тюрьме 21 января 1938 года, подал сын сотрудника НКВД. По его мнению, имя отца дискредитировано.

Денис Карагодин, прадед которого и был репрессирован, опубликовал имена причастных к казни своего родственника. Потомок одного из них — инспектор 8-го (учётного) отдела управления НКВД по Новосибирской области СССР Алексей Митюшов — счёл это дискредитацией.

Карагодин пояснил в полиции, что сведения об участии Митюшова в убийстве его прадеда он получил из ФСБ. Вся работа велась в соответствии с федеральным законом «О реабилитации жертв политических репрессий», принятым Госдумой в 2016 году, сообщил он на своём сайте.

Как писал NEWS.ru, две мемориальные таблички в память о жертвах сталинских репрессий демонтировали с бывшего здания НКВД в Твери. Такое решение приняла прокуратура Центрального района.

На одной из табличек было написано: «В память о замученных. Здесь в 1930–1950-е годы находилось Управление НКВД-МГБ по Калининской области и его внутренняя тюрьма». Другая гласила: «Памяти поляков из лагеря Осташков, убитых НКВД в Калинине, — ради предостережения мира», сообщил в Facebook активист группы «Команда V» Артём Важенков.