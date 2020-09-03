Сын самого большого кролика в мире отнимет титул у отца

https://static.news.ru/photo/884cd3a2-edfd-11ea-ac1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Triangle News

Кролик Дариус, который внесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой кролик в мире, вскоре может уступить свой титул собственному сыну Дэйву. Хозяевам питомцев осталось лишь задокументировать новый рекорд.

По данным газеты Metro, Дариус в 2010 году весил около 22 кг, тогда как вес Дэйва уже перевалил за 25 кг, а его рост достиг 120 см. Для поддержания такой формы он ежедневно съедает минимум две морковки, половину брокколи, миску капусты и шпината, кроличий корм и яблоки.

По словам хозяйки животного Лии Вудкок, кролик стал настолько большим, что его уже трудно взять на руки.

Маленькие кролики много прыгают, но он не умеет прыгать и вертеться, потому что он такой массивный. Он просто подбегает к вам и кружит вокруг, — поделилась она.

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