Сын самого большого кролика в мире отнимет титул у отца

Кролик Дариус, который внесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой кролик в мире, вскоре может уступить свой титул собственному сыну Дэйву. Хозяевам питомцев осталось лишь задокументировать новый рекорд.
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По словам хозяйки животного Лии Вудкок, кролик стал настолько большим, что его уже трудно взять на руки.
Маленькие кролики много прыгают, но он не умеет прыгать и вертеться, потому что он такой массивный. Он просто подбегает к вам и кружит вокруг, — поделилась она.
Ранее NEWS.ru писал о том, что жительницу Рима оштрафовали за прогулку с черепахой. Итальянские карабинеры остановили 60-летнюю женщину недалеко от её дома.
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