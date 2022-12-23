Сын Рогозина опроверг сообщения об ухудшении состояния раненого отца Сын Рогозина Алексей: информация об ухудшении состояния отца после ранения в ДНР неверна

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Россия. Ростов-на-Дону. 1602-й Военный клинический госпиталь, куда ранее были доставлены руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин и еще два пострадавших в ходе обстрела в Донецке

Сын экс-гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина Алексей опроверг сообщения об ухудшении состояния здоровья отца. Информация, что ему после полученного в Донецке ранения стало хуже, не соответствует действительности, отметил он в Telegram.

Информация о том, что состояние Дмитрия Олеговича Рогозина ухудшается, не соответствует действительности. О состоянии других пострадавших, получивших осколочные ранения, пока говорить рано, — подчеркнул Рогозин-младший.

Он добавил, что в Telegram появляется ложная и спекулятивная информация, комментировать которую не имеет смысла.

О том, что руководителю группы военных советников «Царские волки» стало хуже, ранее рассказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев, знакомый с Рогозиным. Он пояснил, что «все сложнее, чем считалось ранее».

Помощник Рогозина заявил, что в Донецке и Ростове-на-Дону врачи не решились проводить операцию его раненому начальнику из-за ее сложности. По его словам, Рогозина перевезут в Москву.

Дмитрий Рогозин с группой военных советников 21 декабря попал в Донецке под обстрел украинских войск. Он был ранен.