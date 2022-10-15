Сын покончившей с собой у здания МВД журналистки Славиной поедет в зону СВО Сын покончившей с собой журналистки Славиной добровольно отправится в зону СВО на Украину

Фото: Соцсети

Ирина Славина

Новостной портал NewsNN сообщил, что Вячеслав Мурахтаев, сын нижегородской журналистки Ирины Славиной, совершившей самоубийство у здания МВД в 2020 году, в разговоре с изданием заявил о своей отправке в зону спецоперации России на Украине. В интервью мужчина с группой годности «В» рассказал, что добровольно приехал в военкомат с просьбой отправить его на Украину для участия в боевых действиях.

Я хотел, чтобы меня взяли, просил об этом. Я добровольно за повесткой пришел. У меня об этом знают все родственники, едут меня провожать, — пояснил Мурахтаев, добавив, что пойдет служить как мобилизованный.

На сайте портала также размещено обращение Мурахтаева, в котором он объяснил свои действия. Согласно этому обращению, 14 октября, Мурахтаев отправился в сборный пункт на подготовку из военкомата на Бору. Мужчина пояснил, что его военная специальность — автомеханик, водитель, поэтому он выразил уверенность, что он будет полезен в зоне СВО.

Это мое обоснованное решение. Бегать, как все те граждане, которые убежали в страны СНГ, я не собираюсь, — сказал доброволец.

Его мать, главред онлайн-издания KozaPress Ирина Славина, в октябре 2020 года покончила с собой перед зданием МВД по Нижнему Новгороду. Незадолго до своей гибели она опубликовала на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) пост, в котором обвинила Российскую Федерацию в своей смерти. Незадолго до этого в её квартире прошёл обыск. Родственники журналистки обвиняют в её смерти людей, которые, по их словам, осуществляли давление на неё. При этом конкретных имён они не называют.

Ранее портал «Объясняем.рф» сообщил, что россиянам, которые добровольно отправились в военкоматы в рамках частичной мобилизации, могут отказать по ряду причин. Призыву не подлежат лица, испытывающие серьезные проблемы со здоровьем, граждане других стран, а также те, кому уже исполнилось 60 лет.