Сын Плющенко попросил Путина запретить СМИ писать гадости о детях

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, более известный как Гном Гномыч, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять закон, запрещающий СМИ публиковать материалы о детях без согласия родителей.
Хотел обратиться к моему любимому президенту. Владимир Владимирович Путин, пожалуйста, можете журналу StarHit сказать, чтобы они не писали про меня гадости и про других детей. Пожалуйста, дайте им закон, чтобы не писали ни про кого гадости без разрешения родителей, — сказал ребёнок в интервью YouTube-каналу Super.
C просьбой семилетний мальчик обратился после того, как StarHit опубликовал текст с информацией о возможной психической болезни Плющенко-младшего.
Ранее сын Плющенко и Рудковской рассказал, где хранит деньги. Выяснилось, что у ребёнка для этого есть кошелёк и счёт во Франции. По словам мальчика, свои будущие гонорары он потратит на оружие, машины и дом. Также Гном Гномыч заявил, что пойдёт в спецназ и «отлынивать» от армии не будет. В свою очередь его мать Яна Рудковская подчеркнула, что за 2019 год сумма контрактов Саши составила 12 млн рублей. Гном Гномыч «сам оплачивает нянь, охрану, костюмы, водителей», а на квартиру и машину он «давно заработал», писал NEWS.ru.
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