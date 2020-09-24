Сын Плющенко попросил Путина запретить СМИ писать гадости о детях

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Власти Москвы на сегодняшний день руководствуются существующими мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в пресс-службе мэрии столицы, комментируя возможность введения ограничений из-за роста числа заражённых COVID-19.

На сегодняшний день руководствуемся теми мерами, которые в городе определены, — сообщили РИА Новости в мэрии. Ранее NEWS.ru писал, что Москва обновила месячный максимум по числу заражений коронавирусом — за...