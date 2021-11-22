Сын Пескова объяснил, как к нему попал скандальный пост о гонках

Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Мика объяснил появление в своём Instagram сообщения о желании продолжать гонять. По словам юноши, текст принадлежит его знакомому, который «имеет право управлять автомобилем», так как он совершеннолетний. Ранее о том, что это сообщение писал не Мика, заявили его отец и сестра. Публикация появилась в соцсети после ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб автомобильный блогер Саид Губденский.

Этот текст писал не я. Эту сторис я взял у одного своего совершеннолетнего знакомого, который имеет водительское удостоверение и имеет право управлять автомобилем, — говорится в его новом посте в Instagram.

Он также объяснил функции соцсети, из-за которых не было видно имя того, чьё сообщение он цитирует. По словам подростка, ник человека, чья сторис просматривается, пропадает при нажатии паузы.

Разберитесь сначала в ситуации, а потом говорите что-то, «эксперты», — резюмировал сын Пескова.

Ранее его сестра Лиза Пескова заявила, что родители воспитывали их так, чтобы вокруг не думали, будто они «безмозглые представители золотой молодёжи». Тем более, по её словам, Мика никогда не написал бы такую сторис, зная, что за каждым их словом следят.

В сообщении, появившемся в соцсети 17-летнего сына Пескова после гибели в ДТП блогера Саида Губденского, говорилось, что такие происшествия заставляют его ездить аккуратнее, но этого хватает на два-три дня. А также что он продолжит гонять на машине. На это сразу же отреагировал Дмитрий Песков, заявив, что это писал не его сын.

Блогер Саид Губденский разбился в аварии на Кутузовском проспекте. Он был за рулём BMW M4, который вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. Блогер погиб на месте, его пассажира госпитализировали, но он скончался в больнице. По свидетельствам очевидцев, перед столкновением блогер «играл в шашечки».