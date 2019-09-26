https://static.news.ru/photo/cf2745a2-e06e-11e9-b025-fa163e074e61_660.jpg Николай Песков Фото: instagram.com/ndchoulz

Николай Чоулз, сын пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, мог взять фамилию своего отца.

Эти данные следуют из выписки Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в котором он зарегистрировался 10 сентября как Николай Чоулз. 25 сентября его фамилия в нём сменилась на «Песков».

При этом информация в регистрационных документах его ресторанного бизнеса, компании «Донербургер», не изменилась.

Молодой человек до последнего времени носил фамилию своего отчима, живущего в Великобритании. Николай также проживал в этой стране долгое время, вернувшись в Россию только в 2012 году.