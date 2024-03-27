Сын Никулина раскрыл, посмотрит ли фильм про Манюню с «ожившим» отцом Максим Никулин заявил, что видел рабочие материалы «Манюни» с «ожившим» отцом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максим Никулин

Гендиректор и худрук Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин рассказал NEWS.ru, что ознакомился с пробным материалом комедии «Манюня. Приключения в Москве», авторы добавили в картину созданный ИИ образ народного артиста СССР Юрия Никулина. Собеседник отметил, что увиденное ему понравилось.

Конечно, [посмотрю]. И не только на выходе, а и в процессе создания. С создателями встречался, пробный материал понравился, — добавил Никулин.

Накануне Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика» сообщил, что продюсер Гевонд Андреасян рассказал о том, что одним из героев ленты «Манюня. Приключения в Москве» станет Юрий Никулин. По данным ресурса, действие картины разворачивается в начале 80-х годов и Никулин станет одним из ключевых персонажей в истории о приключениях Манюни и ее друзей.

Ранее вышел трейлер «Битлджуса-2» с Дженной Ортегой в главной роли. Саму Лидию, как и в оригинале, сыграла известная по картине «Очень странные дела» Вайнона Райдер. К роли Битлджуса вернулся актер Майкл Китон.

Образ жены Битлджуса отдали голливудской актрисе Монике Беллуччи, а роль полицейского — четырехкратному номинанту на премию «Оскар» Уиллему Дефо. Режиссером картины вновь стал легендарный Тим Бертон. Музыкальные композиции для хоррора написал композитор Дэнни Элфман.