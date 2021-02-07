Сын Моргунова считает умершую почти месяц назад мать живой

https://static.news.ru/photo/6f5dfae8-696c-11eb-af41-96000091f725_660.jpg Наталья Моргунова Фото: Роман Денисов/ТАСС

54-летний сын актёра Евгения Моргунова Антон заявил журналистам, что его мать Наталья Николаевна жива. На самом деле 80-летняя жена «Бывалого» умерла от инсульта 19 января этого года.

Журналисты телепрограммы «Ты не поверишь» канала НТВ пытались пообщаться с мужчиной, но разговаривать с ними он наотрез отказался. Неизвестно, почему он скрывает смерть матери. Соседи утверждают, что Антон Моргунов увлекается спиртным.

Он пьет хуже, чем папа, — в один голос заявили соседи.

Евгений Моргунов был женат на Наталье Николаевне с 1965 года. У пары родилось два сына: в 1966 году появился на свет Антон, а в 1972 году — Николай. Младший сын Моргунова погиб в 25 лет, заснув за рулём автомобиля. От этой утраты легендарный актёр так и не смог оправиться. Евгений Александрович страдал сахарным диабетом, но несмотря на это, перестал соблюдать диету и много пил. В 1999 году он скончался от инсульта в возрасте 72 лет. О смерти Натальи Николаевны Моргуновой журналистам рассказала её внучка Евгения, которая профессионально занимается виолончелью.

Ранее российский актёр Михаил Трухин, известный по роли Вячеслава Волкова в сериале «Улицы разбитых фонарей», рассказал, что после ухода из проекта много пил. Тогда же актёр развёлся со своей первой женой Любовью Ельцовой, которая родила ему двух детей — Егора и Дарью. Трухин признался, что решил расстаться с сериалом, который принёс ему бешеную популярность, из-за усталости от съёмок и однообразия, после чего в жизни актёра был период полной невостребованности.

Как писал NEWS.ru, телеведущий Дмитрий Хрусталёв признался, что отказался от алкоголя. Он заявил об этом на передаче «Вечерний Ургант», где ему предложили выпить шампанского. Точные причины своего решения он не назвал, но поклонники считают, что это произошло из-за недавних проблем со здоровьем.