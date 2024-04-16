Сын Михалкова оценил судьбу общепита при оттоке мигрантов Ресторатор Степан Михалков: российский общепит держится на мигрантах

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Степан Михалков

Российский общепит достаточно сильно зависит от трудовых мигрантов, заявил в разговоре с NEWS.ru сын режиссера Никиты Михалкова ресторатор Степан Михалков, комментируя возможный отток иностранных рабочих из РФ. По его словам, в этой сфере довольно сложно находить сотрудников, поэтому приходится прибегать к найму выходцев из ближнего зарубежья.

[Отток мигрантов] повлечет повышение цен, зарплат. Все будут гоняться за сотрудниками, переплачивать и так далее. Кто может себе позволить повышение заработных плат без увеличения штата. А кто-то не может себе этого позволить, потому что на пределе работает. Потому что этот бизнес очень тонких настроек, — сказал собеседник.

При этом ресторатор заметил, что премиум-сегмент заметно меньше зависит от мигрантов, чем заведения быстрого питания. Весь фастфуд сегодня держится на иностранных работниках, утверждает Михалков.

Ранее общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил о дефиците поваров, барменов и сотрудников клининга в Москве. По его мнению, такая ситуация стала результатом низкой безработицы, а также перехода сотрудников в курьеры, в таксисты и в целом в самозанятость.