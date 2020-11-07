Сын Михаила Борисова не стал переносить свадьбу из-за смерти отца

https://static.news.ru/photo/98c576fa-21db-11eb-9a0e-fa163e074e61_660.jpg Вениамин Борисов и Алсу Сулейманова Фото: Алсу Сулейманова/vk.com

Сын скончавшегося от коронавируса телеведущего Михаила Борисова Вениамин решил не переносить свадьбу, назначенную ещё до семейной трагедии. Он посвятил торжество памяти отца.

Избранницей Борисова-младшего стала 26-летняя актриса театра Армена Джигарханяна Алсу Сулейманова. До брака пара встречалась больше года.

30-летний молодожён отметил, что хоть папы на свадьбе и не было, он всё равно ощущал его присутствие.

Тогда 40 дней еще не прошло — значит, душа где-то рядом. Перед свадьбой мы съездили на кладбище и пригласили его, чтобы он своим духом присутствовал. Хотели, чтобы он был с нами, чтобы всё видел, — рассказал сын телеведущего в эфире программе «Однажды...» на телеканале НТВ.

По словам Вениамина, его решение поддержали родственники, знакомые и даже ученики отца.

Ведущий передачи «Русское лото» Михаил Борисов скончался в Москве на 72-м году жизни. Его госпитализировали 19 сентября прямо со съёмочной площадки в одну из московских больниц с воспалением лёгких. Впоследствии выяснилось, что у Борисова было поражено 75% лёгких, писал NEWS.ru.