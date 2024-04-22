Сын Маслякова прояснил ситуацию с новым ведущим КВН Сын Маслякова опроверг информацию об уходе отца с места ведущего КВН

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Александр Масляков — младший и Александр Масляков

Телеведущий Александр Масляков продолжит вести игры «Клуба веселых и находчивых», заявил ТАСС его сын Александр Масляков — младший. Он опроверг информацию, что новым постоянным ведущим КВН может стать Дмитрий Хрусталев.

Эта информация на данный момент не соответствует действительности, — сказал он.

До этого пресс-секретарь творческого объединения «АМиК» Анастасия Драпеко утверждала в разговоре с RTVI, что ведущий будет новый, но кандидатура Хрусталева не окончательная. Последние несколько лет «Клуб веселых и находчивых» выходил без Маслякова-старшего, которого подменяли Валдис Пельш, Михаил Галустян, Вадим Галыгин и, собственно, Хрусталев.

В середине апреля журналисты писали, что он останется постоянным ведущим шоу. По информации СМИ, именно он будет вести КВН в течение всего 2024 года. Хрусталев уже провел все игры 1/8 сезона, сейчас в афише стоит запись четвертьфинала и далее все остальные.

У шоумена огромный опыт в КВН. Зрители помнят его со времен, когда юморист состоял в команде «Сборная Санкт-Петербурга» и был ее капитаном. Коллектив был финалистом и вице-чемпионом Высшей лиги КВН. Также Хрусталев вел региональные игры и выездные игры Высшей лиги, фестивали и другие мероприятия, связанные с «Клубом веселых и находчивых».

Недавно Хрусталев предположил, чем занимается Масляков после ухода из КВН. По его словам, именитый ведущий может помогать писать шутки командам проекта. Он подчеркнул, что Масляков-старший «как большой брат», который «все видит и все знает», даже когда не находится рядом.