Сын Куклачева стал ветераном боевых действий за посещение зоны СВО

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Дмитрий Куклачев

Сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачева артист Театра кошек Дмитрий получил удостоверение ветерана боевых действий. После посещения горячих точек он рассказал корреспонденту NEWS.ru, что кошки и собаки в зоне спецоперации помогают военным отдыхать после сложной работы

Я хотел забрать двух-трех кошек с передовой, но ребята мне их не отдали, сказав, что это талисманы. Кошка – друг и помощник на передовой, — заявил он.

Ранее пес по кличке Балбес ценой своей жизни спас российских военных в зоне специальной военной операции. Собака увидела летящий на позиции ВС России украинский дрон, набросилась на него и вцепилась зубами, не дав атаковать. Боец Эрик, который был хозяином собаки, заявил, что будет уничтожать позиции противника боеприпасами, подписанными в честь пса-героя.

Ранее сообщалось, что кот защитил жительницу Шебекино от осколков при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области. Домашний питомец запрыгнул на кровать, где спала его хозяйка, и закрыл своим телом ее голову. После этого раздался взрыв, в результате которого в квартиру влетели осколки. Питомец получил ранения.

Четвероногий получил ранения и его сразу же повезли к врачам. Ветеринары осмотрели кота и достали из него осколки, жизненно важные органы они не задели.