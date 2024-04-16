Сын Куклачева рассказал о состоянии отца Сын Куклачева: врачи никаких прогнозов по здоровью артиста не дают

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Куклачев

Юрий Куклачев до сих пор остается в реанимации и врачи не дают никаких прогнозов, рассказал «360» сын народного артиста Дмитрий. По его словам, у дрессировщика стабильно тяжелое состояние.

Пообщавшись с ним, я вижу огонь в его глазах, потенциал движения и планы. Это вселяет доверие и уверенность в то, что он поправится и скоро будет нас радовать. Очень надеюсь на это, но пока врачи никаких прогнозов не дают — ни оптимистических, ни других. Только время, — поделился Дмитрий Куклачев.

Он добавил, что у артиста стабильное, но тяжелое состояние. В реанимацию к Юрию Куклачеву сейчас никого не пускают, но для его сына сделали исключение. Он разговаривал с отцом и держал его за руку.

Куклачев отметил, что к концу недели отца должны перевести в общую палату и это будет большим шагом к его выздоровлению.

Ранее врач-реабилитолог Александр Комаров заявил, что народный артист РСФСР Юрий Куклачев сможет вернуться к работе не ранее чем через два месяца. Он добавил, что именно столько времени обычно продолжается кардиологическая реабилитация. Реабилитолог добавил, что инфаркт не несет ограничений в виде парезов, параличей, нарушения чувствительности речи и ориентации в пространстве, если изначально был не фатальным.