Сын Куклачева рассказал о состоянии госпитализированного отца Сын Куклачева сообщил, что дрессировщика госпитализировали из-за переутомления

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Куклачев

Дрессировщик Юрий Куклачев был госпитализирован в конце первого отделения своего бенефиса из-за переутомления, рассказал его сын Дмитрий. По его словам, никакой травмы не было. Куклачев выдал «все, что хотел», и почувствовал себя плохо, сейчас он находится в больнице, передает корреспондент NEWS.ru слова наследника артиста.

Травмы не было, просто переусердствовал. Выдал все, что хотел, выдал все свои эмоции и почувствовал себя плохо, поэтому в конце первого отделения ему была оказана медицинская помощь. Сейчас он в больнице, — заявил Куклачев-младший.

Он выразил уверенность, что все обойдется. По его убеждению, Куклачев является легендой, на шоу которого росли все россияне. Прошедший юбилей говорит о том, что дрессировщик полностью здоров, добавил его наследник.

Так как он очень эмоциональный человек, у него случились проблемы с сердцем, поэтому его увезли. Я только что пришел со сцены, еще сам не знаю, что произошло. Он в сознании, общается, разговаривает, — добавил Куклачев.

Сын дрессировщика уточнил, что первым заметил ухудшение состояние отца. Он вызвал скорую помощь после того, как артист сообщил ему о неприятном чувстве в груди. За 15 минут антракта пришлось переделать полностью второе отделение, чтобы зритель не пострадал от сложившихся обстоятельств, отметил сын Куклачева.

О госпитализации дрессировщика с бенефиса «Жемчужная нить жизни» стало известно в 20:30 по московскому времени. Празднование 75-летия артиста проходило в московском «Вегас Сити Холле».