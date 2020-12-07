Сын Королёвой и Тарзана взялся за шест

https://static.news.ru/photo/7c54c0e0-38a4-11eb-9f57-fa163e074e61_660.jpg Архип Глушко Фото: grek_grex/instagram.com

Сын Наташи Королёвой и Тарзана (Сергея Глушко) Архип залез на пилон и показал несколько элементов.

Архип опубликовал видеозапись с одного из своих занятий. На ней он в трусах-боксерах залез на пилон. Ему удалось показать несколько элементов. Так, молодой человек держал себя на шесте, вставал на руки. Он высоко взобрался на пилон, повиснув на нём.

Таким образом, 18-летний юноша показал, что он владеет навыками стриптизёра. Он добавил, что по сравнению с его предыдущими занятиями спортом, такими, как баскетбол и бокс, это было самым необычным делом.

Я не мог даже предположить, что когда-нибудь буду заниматься полденсом, — написал он в Instagram.

Как писал NEWS.ru, ранее сын Королёвой и Тарзана опубликовал в социальной сети фото с голым торсом.

На странице 18-летнего Архипа Глушко в Instagram появился снимок, на котором он позирует в пальто на голое тело. Один из подписчиков представил, как сын Тарзана продолжает дело отца и работает в «Эгоистке». Архип в ответ на комментарий заявил, что предпочитает посещать стриптиз-клуб в качестве гостя.