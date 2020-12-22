Сын Грудинина подал заявление на вступление в «Единую Россию»

https://static.news.ru/photo/c9cf0708-448f-11eb-86af-fa163e074e61_660.jpg Артём Грудинин Фото: grudinin.artyom/facebook.com

Артём Грудинин, сын бывшего кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина, написал заявление на вступление в партию «Единая Россия».

Во фракцию («Единая Россия». — NEWS.ru) я ещё пока что не вступил, только документы отправил. Поживём — увидим. Я заявление написал, надеюсь, что оно будет рассмотрено положительно, — заявил РИА Новости Грудинин-младший.

Ранее стало известно, что 20 декабря в результате довыборов Артём Грудинин был избран в Совет депутатов Ленинского городского округа. За его кандидатуру отдали голоса более пятисот избирателей.

Как писал NEWS.ru, бывшая супруга экс-кандидата в президенты и основного владельца подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина Ирина получила 42% акций этого ЗАО. Ценные бумаги она сразу обменяла на 19,3% долей в ООО «РОТА-АГРО», входящем в группу «РОТА», которую контролирует депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин.

Стать бизнес-партнёром парламентария Грудининой помогли приставы. Они в ультимативной форме потребовали от регистратора Р.О.С.Т. передать в её собственность акции в рамках бракоразводного процесса.