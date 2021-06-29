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Сын главы ярославского правительства разбил Tesla под Москвой

18:42, 29 июня 2021
Фото: barvikhalife/vk.com

Сын председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко Артём попал в аварию недалеко от Барвихи под Москвой. Молодой человек был за рулём автомобиля Tesla, сообщает 76.ru.

Инцидент произошёл на Подушкинском шоссе. Электромобиль ударился в отбойник, а затем улетел в расположенный рядом с дорогой пруд. Отец молодого человек подтвердил журналистам факт аварии.

С ним всё в порядке. Дорожная обстановка такая была, — сказал чиновник.

По предварительной информации, сын руководителя регионального правительства был за рулём один. Он учится в Международном институте энергетической политики и дипломатии МГИМО. Кадры с места аварии опубликовал РЕН ТВ.

Степаненко приехал в Ярославскую область в 2016 году, до этого он возглавлял Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. До начала карьеры в органах власти он возглавлял сеть отелей «Гелиопарк Групп».

Чиновник переехал в Ярославль для работы, его жена и дети остались в Подмосковье.

Ранее в Калифорнии дорожный патруль арестовал водителя Tesla, который неправильно пользовался автопилотом. Мужчину несколько раз замечали сидящем на заднем сиденье во время движения автомобиля.

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