Сын председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко Артём попал в аварию недалеко от Барвихи под Москвой. Молодой человек был за рулём автомобиля Tesla, сообщает 76.ru.

Инцидент произошёл на Подушкинском шоссе. Электромобиль ударился в отбойник, а затем улетел в расположенный рядом с дорогой пруд. Отец молодого человек подтвердил журналистам факт аварии.

С ним всё в порядке. Дорожная обстановка такая была, — сказал чиновник.

По предварительной информации, сын руководителя регионального правительства был за рулём один. Он учится в Международном институте энергетической политики и дипломатии МГИМО. Кадры с места аварии опубликовал РЕН ТВ.

Степаненко приехал в Ярославскую область в 2016 году, до этого он возглавлял Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. До начала карьеры в органах власти он возглавлял сеть отелей «Гелиопарк Групп».

Чиновник переехал в Ярославль для работы, его жена и дети остались в Подмосковье.

Ранее в Калифорнии дорожный патруль арестовал водителя Tesla, который неправильно пользовался автопилотом. Мужчину несколько раз замечали сидящем на заднем сиденье во время движения автомобиля.