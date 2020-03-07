Сын российского актёра Михаила Боярского Сергей вспомнил, как его хотели похитить у родителей.
Об этом он рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. По его словам, недоброжелатель был быстро вычислен.
Боярский рассказал, что в дом его семьи приезжали сотрудники правоохранительных органов «со специальной аппаратурой», чтобы установить личность человека, хотевшего его похитить,
Им оказался просто выпивающий мужчина, недоброжелатель. Сейчас всё спокойно, — сказал Сергей.
Кроме того, он выразил беспокойство в связи с популярностью своей сестры Елизаветы Боярской. По его словам, сейчас «назойливых преследователей» у неё нет, однако «они ведь могут появиться в любое время».
Ранее NEWS.ru писал о том, что актёра Михаила Боярского, постоянно нарушающего правила парковки в пешеходной зоне, необходимо привлечь к ответственности. С таким заявлением выступил московский адвокат Александр Островский.
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