https://static.news.ru/photo/917e994c-6081-11ea-8191-fa163e074e61_660.jpg Сергей Боярский Фото: Сергей Боярский/vk.com

Сын российского актёра Михаила Боярского Сергей вспомнил, как его хотели похитить у родителей.

Об этом он рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. По его словам, недоброжелатель был быстро вычислен.

Боярский рассказал, что в дом его семьи приезжали сотрудники правоохранительных органов «со специальной аппаратурой», чтобы установить личность человека, хотевшего его похитить, передаёт Teleprogramma.

Им оказался просто выпивающий мужчина, недоброжелатель. Сейчас всё спокойно, — сказал Сергей.

Кроме того, он выразил беспокойство в связи с популярностью своей сестры Елизаветы Боярской. По его словам, сейчас «назойливых преследователей» у неё нет, однако «они ведь могут появиться в любое время».

Ранее NEWS.ru писал о том, что актёра Михаила Боярского, постоянно нарушающего правила парковки в пешеходной зоне, необходимо привлечь к ответственности. С таким заявлением выступил московский адвокат Александр Островский.