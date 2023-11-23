Сын Алибасова отреагировал на новость об опухоли у отца Сын Алибасова признался, что не знал об обнаружении опухоли у его отца

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Бари Алибасов

Сын продюсера и шоумена Бари Алибасова в разговоре с NEWS.ru не смог подтвердить или опровергнуть информацию об обнаружении у артиста опухоли. Алибасов-младший признался, что последние два месяца не занимался здоровьем отца по его же просьбе. Это произошло после последней операции, через которую шоумен прошел два месяца назад.

Два месяца назад, после того как он оправился от последней операции, он мне сказал: «Сынок, мне надоело, что ты со мной носишься, как с дряхлым стариком. Больше ты никакого отношения к моему лечению и анализам не имеешь, отстань». Так что единственным человеком, знающим о здоровье Бари Алибасова, стал сам Бари Алибасов. После последней операции о том, есть ли у него какая опухоль или нет, я не знаю, — рассказал Алибасов-младший.

При этом собеседник NEWS.ru не исключил, что информация СМИ о наличии опухоли у артиста «продиктована реальными событиями». Сын шоумена выразил обеспокоенность состоянием отца. По его словам, основатель группы «На-На» часто переводит в шутку новости о проблемах с его здоровьем, чтобы «лишний раз к нему не относились как к вечно болеющему старику».

Медицинский пиар нам уже надоел. Ему хочется, чтобы больше говорили о его любовных похождениях или его блогерском творчестве, — поделился сын продюсера.

Ранее стало известно, что у продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова обнаружена опухоль. По информации СМИ, в ближайшее время ему проведут срочную операцию.