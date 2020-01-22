https://static.news.ru/photo/07209f04-3d2f-11ea-a01a-fa163e074e61_660.jpg Данила Перов Фото: Cодружество актёров Таганки/facebook.com

В театре «Содружество актёров Таганки» сообщили о скоропостижной смерти своего актёра, заслуженного артиста России Данилы Перова, сына знаменитой актрисы, звезды фильма «Москва слезам не верит» Раисы Рязановой.

Сегодня ночью, скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат, — говорится в сообщении театра.

Артисты театра назвали Данилу добрым и отзывчивым, и пообещали помнить и поминать его добрым словом. Артист скончался на 52-м году жизни.

Его коллега Елена Скороходова написала в соцсетях, что Данил был единственным сыном Рязановой, у неё теперь остался только внук. Причиной смерти Данилы она назвала тромб.

Как писал NEWS.ru, 31 октября 2019 года народной артистке РФ Раисе Рязановой исполнилось 75 лет. С юбилеем её тогда поздравил Дмитрий Медведев и подчеркнул, что в Театре-студии Олега Табакова артистка радует многочисленных поклонников своей игрой и яркими работами в антрепризных постановках.