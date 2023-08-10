Сын актера Ясуловича рассказал о состоянии отца Сын Игоря Ясуловича: актер идет на поправку

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Игорь Ясулович

Народный артист России Игорь Ясулович идет на поправку и в ближайшее время может быть выписан из больницы, рассказал Пятому каналу сын актера Алексей. Мужчина также попросил всех переживающих за здоровье артиста подождать с вопросами, все подробности о его самочувствии станут известны чуть позже.

Все нормально. Идем на поправку, все остальное потом, — сообщил он.

Ранее стало известно, что 81-летнего Игоря Ясуловича перевели обратно в реанимацию из-за ухудшения состояния. У него изменились в отрицательную сторону показатели крови. Ему установили центральный катетер в подключичную вену для введения препаратов напрямую в кровь.

Ясулович был госпитализирован 18 июля из своей квартиры в Москве. По данным Telegram-канал Mash, врачи выявили у артиста острое повреждение почек. Хирурги уже провели две операции. Позднее врачи диагностировали у артиста пиелонефрит.