Сябитова раскритиковала мужчин за отношение к женщинам

https://static.news.ru/photo/1500ae4a-3ee4-11eb-ac2c-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: syabitova_roza/instagram.com

Ведущая передачи «Давай Поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова призвала мужчин менять себя и своё отношение к женщинам. Она подвергла критике нынешнее положение вещей.

Телесваха поделилась своими размышлениями с подписчиками в Instagram, сославшись на данные исследований, согласно которым, замужество отнимает у россиянок как минимум два года жизни. Замужние женщины менее восприимчивы к болевым ощущениям, так как научились притуплять и не воспринимать боль, добавила Сябитова.

В то же время, подчеркнула она, женитьба, наоборот, продлевает жизнь мужчинам примерно на семь лет.

Женатый мужчина <...> по настоянию жены бросает вредные привычки, чаще посещает врачей, питается здоровой пищей, а значит, меньше болеет. Жена в браке ещё помогает мужу получить все преимущества активной жизни, мужчины приобретают больше друзей, а это уменьшает стресс, снижается риск ожирения и диабета, — перечислила целительные свойства женщин Сябитова.

Учитывая эти обстоятельства, она порекомендовала мужьям нынешним, будущим, бывшим и несостоявшимся менять «отношение к жене и к женщине в целом».

Телесваха также призвала мужчин не обесценивать любовь, внимание и заботу. Важно, по её словам, не выбрасывать «в помойное ведро опыт совместно пережитых трудностей, радостей и переживаний». Сябитова отметила, что самое ценное счастье для женщин — быть любимыми жёнами, боевыми подругами и матерями.

Как писал NEWS.ru, благодаря телепроекту «Давай поженимся!» Роза Сябитова стала самой раскрученной свахой страны. Индивидуальная личная консультация в её брачном агентстве стоит 15 тысяч рублей, а онлайн-приём почти вдвое дешевле — 8 тысяч. Телесваха также предлагает заключить индивидуальный контракт стоимостью 125 тысяч рублей, который, впрочем, мужа не гарантирует.