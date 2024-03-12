Сябитова отреагировала на призыв знакомиться на выборах Сябитова: спутника жизни можно найти в том числе и на избирательном участке

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Роза Сябитова

Телеведущая Роза Сябитова согласилась с мнением вице-премьера Татарстана Лейлы Фазлеевой о том, что на избирательном участке можно встретить спутника жизни, сообщает LIFE.ru. В беседе с изданием главная сваха России одобрила призыв к молодежи пойти на выборы президента хотя бы ради новых знакомств, но уточнила, что для этого необходимо проявить открытость.

Девушка, которая открыто улыбается и идет навстречу, вполне может познакомиться и в очереди к стоматологу, и на выборах, чем та девушка, которая идет специально на какую-то крутую вечеринку, но при этом заносчива и себялюбива. <...> Если к вам обращаются с желанием поздороваться — здоровайтесь. А если кто-то хочет с вами познакомиться — знакомьтесь, — объяснила Сябитова.

Она подчеркнула, что до эры интернета люди знакомились только лично, в том числе в кругу друзей, на работе или в транспорте. По словам телеведущей, сейчас встретить спутника жизни можно вне виртуального мира. Главным при этом является не место знакомства, желание завести отношения. Сябитова призвала людей к открытости в отношениях, но при этом не забывать, что они пришли на выборы.

Ранее вице-премьер правительства Татарстана Лейла Фазлеева призвала молодежь не игнорировать президентские выборы в России. По ее словам, на избирательных участках можно с кем-нибудь познакомиться и найти спутника жизни.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ожидаемыми попытки Запада поставить под сомнение легитимность будущих выборов президента России. При этом, по словам пресс-секретаря президента, остановить русофобию в недружественных странах не представляется возможным.