Сябитова объяснила рост популярности российских невест у иностранцев

https://static.news.ru/photo/a171f5b4-fcd1-11ea-b74a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В Москве выросло число браков с иностранными гражданами. Телеведущая и сваха Роза Сябитова назвала причину таких перемен — это связано с тем, что иностранные мужчины стали чаще обращать внимание на российских женщин.

Российские мужчины хоть и занимают последнее место в качестве женихов, это не значит, что они плохие. Просто они подходят только для российских женщин. У нас есть определённая генетическая программа. А вот российские женщины подходят для любых женихов, иностранных в том числе, поэтому занимают первое место, — отметила Сябитова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Телеведущая также подчеркнула, что на рост числа браков с иностранцами могла повлиять пандемия коронавируса. По её мнению, иностранные женихи попросту хотят легализоваться в России путём женитьбы. Россиянкам же нередко приходится выходить замуж не за соотечественников из-за карьеры и личностного роста — выбор в пользу такого развития, как правило, не одобряют российские мужчины.

По данным столичного ЗАГС, среди граждан, зарегистрировавших браки в Москве, больше всего мужчин из Турции, Нигерии, Вьетнама, США, Великобритании, Италии, Израиля, Кубы и Германии. Невесты же приехали из Греции, Вьетнама, Нигерии, Латвии, Эстонии, Германии и Кубы.

Ранее NEWS.ru писал, что Сябитова рассказала о реабилитации после операции по удалению опухоли. Вместе с новообразованием пришлось вырезать и матку, на которой оно появилось.

По словам телесвахи, хирургическое вмешательство осталось не без неприятных последствий.