https://static.news.ru/photo/75306182-691c-11ea-aa54-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: syabitova_roza/instagramc.com

Молодожёны, попавшие на карантин из-за коронавируса, могут пройти хорошею проверку своих чувств. Такое мнение высказала соведущая программы «Давай поженимся!» сваха Роза Сябитова.

Проверить себя в замкнутом пространстве: насколько они будут интересны друг другу, насколько им будет нескучно вместе, насколько они способны в экстремальных ситуациях заботиться о себе, быть сплочёнными, быть готовыми к семье, — считает телеведущая.

По её словам, семейные пары также смогут укрепить свой союз, сидя дома. Дети смогут больше общаться с родителями, потому что школы временно приостановят свою работу. При этом сваха не исключила, что некоторые половинки могут не пройти эту проверку и расстаться, сообщает радиостанции «Говорит Москва».

Как ранее писал NEWS.ru, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета намекнула, что закрытие церквей и храмов поможет сократить распространение коронавируса в России.