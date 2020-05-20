Свыше пяти тысяч пациентов с COVID-19 выздоровели в Москве за сутки

https://static.news.ru/photo/123d0e36-9a68-11ea-9ba5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в столице от коронавируса вылечились 5440 человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По её словам, общее число пациентов, которым удалось справиться с болезнью с помощью врачей, оставляет 36,9 тысячи человек, передаёт «Интерфакс».

Ракова также отметила, что количество выздоровевших быстро увеличивается.

Согласно последним данным, в столице общее число заражённых составляет более 149 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 1,7 тысячи жителей столицы.

В целом по России выявлено 300,1 тысячи случаев заражения. Более 76 тысяч человек выздоровели, 2,8 тысячи умерли.

В мире насчитывается более 4,9 млн инфицированных COVID-19, свыше 325 тысяч погибли, более 1,9 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что из московских больниц выписаны две долгожительницы, поборовшие коронавирус. Возраст каждой из женщин превышает сто лет.