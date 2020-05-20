Свыше пяти тысяч пациентов с COVID-19 выздоровели в Москве за сутки

За последние сутки в столице от коронавируса вылечились 5440 человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По её словам, общее число пациентов, которым удалось справиться с болезнью с помощью врачей, оставляет 36,9 тысячи человек,
Ракова также отметила, что количество выздоровевших быстро увеличивается.
Согласно последним данным, в столице общее число заражённых составляет более 149 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 1,7 тысячи жителей столицы.
В целом по России выявлено 300,1 тысячи случаев заражения. Более 76 тысяч человек выздоровели, 2,8 тысячи умерли.
В мире насчитывается более 4,9 млн инфицированных COVID-19, свыше 325 тысяч погибли, более 1,9 млн выздоровели.
Ранее NEWS.ru писал, что из московских больниц выписаны две долгожительницы, поборовшие коронавирус. Возраст каждой из женщин превышает сто лет.
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