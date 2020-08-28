Свыше половины россиян готовы оплатить обучение своих детей

https://static.news.ru/photo/40589810-e92f-11ea-8f0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Больше половины россиян (57%), имеющих детей, готовы оплачивать образование своих отпрысков, а почти каждый третий гражданин РФ (36%) — инвестировать в собственное обучение.

Если говорить о готовности платить за своё образование, участники опроса имели ввиду коммерческие курсы повышения квалификации (51%) или второе высшее образование (39%).

Детям жители страны, в первую очередь, готовы обеспечить получение первого (58%) и второго (43%) высшее образования. Исследование проводил холдинг «Ромир» перед началом нового учебного года. Итоги опроса оказались в распоряжении NEWS.ru.

Похожая работа проводилась в 2015 и 2019 годах, что позволило отслеживать динамику мнений по данной теме. Полученный результат показал изменившийся запрос на платное образование.

Сравнивая данные за 2020 и 2003 года становится понятно, что пятая часть российских родителей (20%) безоговорочно готова оплатить обучение своих чад. Ещё 37% родителей рассмотрят возможность получения образования детьми на коммерческой основе в зависимости от его стоимости.

Доля тех, кто не готов к подобным расходам — 37% и число затруднившихся дать ответ — 6%, почти не изменилась в сравнении с 2019-м (37% и 7% соответственно).

Таким образом, в той или иной степени готовы оплачивать детское образование 57% российских родителей. Статистика показала сохранение спроса на платное образование детей в сравнении с прошлым годом (55% в 2019 году) и сниженные показатели в сравнении с 2015 годом (64% в 2015 году).

Что касается собственного обучения, то ситуация немного другая: итоги опроса показали возросший интерес самих граждан к обучению, но интерес во многом зависит от годовых платежей. Итак, 9% респондентов, так же как и в 2019 году, похвастались готовностью заплатить своё образование. Но доля тех, кто рассмотрит возможность получить образование в зависимости от «ценника» увеличилась более чем в 2 раза: с 11% в 2015 и 2019 годах до 27% в 2020 году, повысив общий спрос на платное «взрослое» образование до 36% (25% в 2015 г., 20% в 2019 г.). Соответственно, уменьшилось и число тех, кто не готов платить за собственное образование до 52% в 2020 году (71% в 2019 г.).

Несмотря на снижение доходов и сложную экономическую ситуацию на фоне сокращения числа рабочих мест и увольнений, платное образование рассматривается как один из вариантов выхода из критической ситуации для наших соотечественников. Ожидаемо, что в силу невозможности реализации в имеющейся специализации интерес граждан сосредоточен, в первую очередь, в сфере повышения квалификации или переквалификации, — заявил президент исследовательского холдинга «Ромир».

Эксперты отмечают, что, говоря о платном образовании, 67% респондентов в 2020-м отметили, что готовы платить не более 50 тыс. рублей в год. Их доля увеличилась на 9% по сравнению с 2019-м, превысив значения 2015-го (62%).

Одновременно с этим, до уровня 2015-го упала доля граждан РФ, готовых платить от 50 до 100 тысяч рублей ежегодно. Они составили 23% аудитории (30% в 2019 г., 23% в 2015 г.). В целом, предполагаемые ежегодные средние траты на образовательные услуги снизились на 11%, в сравнении с 2019 годом, став ниже средних трат в 2015 году на 8%, и в общем составили 49 600 рублей.

Как ранее сообщал NEWS.ru, министр науки и высшего образования Валерий Фальков доложил президенту Владимиру Путину, что большинство высших учебных заведений страны сохранили цену на образование на уровне 2019 года.