Свыше 85% заразившихся COVID-19 в Москве младше 65 лет

https://static.news.ru/photo/f9e9a754-814e-11ea-be02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 85% человек с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией в столице — это граждане младше 65 лет. Об этом 18 апреля сообщили представители оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

В общей сложности на данный момент в России зафиксировано 36 794 случая заражения. За последние сутки в 19 регионах страны выявлено 4785 случаев. 3 057 заболевших россиян уже вылечились, 313 человек скончались.

В Москве 20 754 заболевших граждан, 1679 выздоровели, 148 пациентов умерли.

Как ранее передавал NEWS.ru, Российская Федерация заняла десятое место в мире по числу подтверждённых случаев коронавируса. На 100 тысяч граждан приходится 25 заражённых.