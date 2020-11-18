Свыше 70 млн тестов на COVID-19 провели в России

В России с начала пандемии проведено более 70 млн тестов на коронавирус. Из них 525 тысяч — в последние сутки.
По состоянию на 18 ноября под наблюдением медиков находятся 463,7 тысячи россиян,
В общей сложности в стране выявлено 1,97 млн случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день выздоровели более 1,4 млн пациентов. Жертвами инфекции стали около 34 тысяч человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия
Ранее NEWS.ru писал, что ситуация с коронавирусом в России может стабилизироваться через месяц-полтора. Такой прогноз сделал главный врач одного из медцентров Евгений Тимаков. По его словам, в Москве уже наблюдается перелом.