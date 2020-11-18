Свыше 70 млн тестов на COVID-19 провели в России

https://static.news.ru/photo/7b1cff7c-2971-11eb-bf04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России с начала пандемии проведено более 70 млн тестов на коронавирус. Из них 525 тысяч — в последние сутки.

По состоянию на 18 ноября под наблюдением медиков находятся 463,7 тысячи россиян, сообщает RNS со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В общей сложности в стране выявлено 1,97 млн случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день выздоровели более 1,4 млн пациентов. Жертвами инфекции стали около 34 тысяч человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия переместилась с четвёртого на пятое место по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. Лидируют по количеству заразившихся по-прежнему США (свыше 11,3 млн). На втором месте Индия (8,9 млн), на третьем — Бразилия (5,9 млн), четвёртое занимает Франция (2 млн). Всего в мире число заболевших превышает 55,6 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что ситуация с коронавирусом в России может стабилизироваться через месяц-полтора. Такой прогноз сделал главный врач одного из медцентров Евгений Тимаков. По его словам, в Москве уже наблюдается перелом.