Свыше 62 тысяч человек столкнулись со сбоем в работе Twitter

Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пользователи социальной сети Twitter (X) столкнулись со сбоями в ее работе, о чем свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Отмечается, что к 09:00 по московскому времени было зафиксировано свыше 62 тысяч жалоб, большинство из них поступило от жителей Нью-Йорка, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, а также Хьюстона. Причины возникшего сбоя остаются неизвестными.

Согласно данным сервиса, около 71% пользователей жалуются на неполадки в работе приложения, еще 23% пользователей не могут получить доступ к сайту социальной сети, а 6% жалуются на качество соединения с сервером. Помимо США неполадки в ее работе также наблюдаются в ряде других стран мира, в том числе в Великобритании, Германии, Франции и Японии.

Как сообщалось ранее, предприниматель и миллиардер Илон Маск планирует компенсировать падение доходов соцсети Twitter (X) за счет размещения политической рекламы. Предполагается, что это поможет довести годовую прибыль от рекламы до $100 млн в год «больших выборов в США». Представители компании уже встретились с потенциальными клиентами в Вашингтоне и представили им новую концепцию, получившую название «глобальная городская площадка». Ее позиционируют как площадку, комфортную как для избирателей, так и для кандидатов.