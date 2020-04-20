Свыше 40 человек с коронавирусом умерли в России за сутки

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Уголовное дело, возбуждённое полицией по факту нападения на врача скорой помощи в Кировской области, передано в Следуправление СКР по региону.

Инцидент произошёл 17 апреля в Кирово-Чепецке. На фельдшера, приехавшего по вызову, напали двое пьяных мужчин. В результате медработник получил травмы. Нападавшие задержаны. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщается...