Свыше 40 человек с коронавирусом умерли в России за сутки

https://static.news.ru/photo/8b8610c4-82dc-11ea-8837-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
За сутки в РФ скончались 44 человека с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Общее количество летальных исходов достигло 405, сообщает оперштаб.
В России на 20 апреля 2020 года зафиксировали около 43 тысяч случаев заражения COVID-19. Число выздоровевших пациентов составляет 3,3 тысячи. По всему миру заболели 2,3 млн граждан, более 160 тысяч умерли, передаёт портал стопкоронавирус.рф.
В РФ за минувшие сутки выявили 4268 новых пациентов. Таким образом, общее число инфицированных достигло 47121. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.
Ранее NEWS.ru писал, что внештатный эпидемиолог России Николай Брико объяснил рост числа выявляемых заболевших с коронавирусом расширением тестирования. Он также отметил, что число летальных исходов по России не более 0,9%. Это гораздо ниже, чем в других странах.