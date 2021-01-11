Свыше 32 млн россиян посмотрели новогоднее обращение Путина

https://static.news.ru/photo/4c577ddc-541b-11eb-9f38-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Более 32 млн человек посмотрели новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, трансляцию обращения посмотрели 31,2 млн россиян в городах, где население превышает 100 тысяч человек. Учитывались зрители в возрасте от 4 лет и старше.

Отмечается, что наиболее высокая аудитория оказалась у Первого канала — речь президента посмотрели 9,5 млн человек. 6,25 млн зрителей следили за обращением Путина на «России-1». Также почти 5 млн человек в момент трансляции смотрели НТВ.

Приводится информация по средней аудитории крупнейших телеканалов в промежуток с 05:00 31 декабря до 05:00 1 января. На Первом канале она составила 2 млн 836 тысяч человек, тогда как у «России-1» — 2 млн 833 тысячи. Средняя аудитория НТВ в новогоднюю ночь — 1,5 млн зрителей.

В прошлом году телеканал «Россия 1» стал лидером по доле аудитории за полные сутки 31 декабря с показателем 17,3%, Первый канал занял первое место лишь в период с 22.00 до 02.00 с показателем 25,1%, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, в момент трансляции речи президента в Калининграде произошёл конфуз. Жителям города показали новогоднее обращение Путина, в котором верхняя часть головы российского лидера оказалась обрезанной.

Зрители телеканала «Каскад» отметили, что «никогда так долго не рассматривали подбородок главы России». Жители региона также указали, что поздравление от губернатора Калининградской области Антона Алиханова было показано в нормальном качестве.