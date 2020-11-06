Свыше 240 аптек в России могут продавать лекарства дистанционно

https://static.news.ru/photo/fe97df4a-200f-11eb-99f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 240 аптек в России получили разрешение на дистанционную торговлю лекарствами. Об этом заявил замглавы Минздрава Павел Пугачёв.

Те цифры, которые мы сегодня имеем, которые зарегистрированы в Росздравнадзоре и обеспечивают дистанционную торговлю лекарствами, — это у нас 242 организации, которые уже получили такое разрешение, — цитирует его ТАСС.

По словам чиновника, этого количества уже достаточно для того, чтобы рынок начал развиваться в данном направлении, и необходимо «вместе с ними синхронно двигаться».

Пугачёв добавил, что в ряде регионов уже запланированы пилотные проекты для отработки организационных и технических моментов дистанционной торговли медпрепаратами, поскольку она невозможна без электронных рецептов.

Закон о дистанционной продаже лекарств был подписан президентом Владимиром Путиным в апреле. Согласно закону, новые нормы не распространяются на отпускаемые по рецептам препараты, но в условиях ЧС и при возникновении угрозы распространения заболевания, опасного для окружающих, кабмин может временно разрешить дистанционную торговлю и такими лекарствами.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство выделило более 5 млрд рублей на обеспечение бесплатными медпрепаратами пациентов с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. В Минздраве заявили, что в ряде субъектов выдача лекарств таким больным начнётся в самое ближайшее время.