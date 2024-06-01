Свыше 200 сбитых украинских БПЛА представили на выставке в Северной Осетии Более 200 сбитых беспилотников ВСУ показали на выставке в Северной Осетии

Фото: МО РФ

Свыше 200 сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) представили на выставке, открывшийся в Республике Северная Осетия — Алания. Об экспозиции рассказала пресс-служба Минобороны России в своем Telegram-канале, сопроводив пост видео.

На кадрах видны боевые экспонаты, которые, по данным ведомства, были сбиты российскими зенитчиками в ходе проведения специальной военной операции.

По данным РИА Новости, организаторами выставки выступили военнослужащие зенитного полка 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр». На выставку пригласят юнармейцев, школьников и всех желающих.

Мы тем самым хотим показать подрастающему поколению, что мы знаем, как с ними бороться, и что мы их уничтожаем, — сказал на открытии заместитель командира полка с позывным Пламя.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что 1 июня в период с 18:00 до 19:30 мск над территорией Белгородской области были уничтожены два украинских беспилотника и одна противокорабельная ракета «Нептун». Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры нет.