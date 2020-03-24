https://static.news.ru/photo/32c4dffe-6de9-11ea-9e56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские авиаперевозчики 23 марта 2020 года эвакуировали из семи государств свыше 1300 граждан РФ — из Египта, Болгарии, Сербии, Франции, Испании, Марокко и Кипра. В указанных странах сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Активно ведётся проработка возвращения граждан России из Шарм-эш-Шейха и Хургады. Вопрос на контроле Росавиации, Минтранса РФ, МИД РФ и Ростуризма <...> Вопрос вывоза граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии из Москвы, к сожалению, затруднён в связи позицией официальных властей указанных стран по перевозке пассажиров, — говорится на сайте Росавиации.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 387 тысяч человек. Жертвами недуга стали около 16,7 тысячи, выздоровели более 101 тысячи. В России зарегистрировано 495 случаев инфицирования. Выздоровели 22 гражданина РФ. За последние сутки заболели 57 жителей страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Киев собирается отправить специальный поезд в Москву для эвакуации своих граждан из РФ в условиях отмены железнодорожного сообщения между странами из-за вспышки коронавируса нового типа.

Спецсостав должен прибыть в столицу России 28 марта. В то же время в мегаполис с Украины возвратятся россияне, решившие вернуться домой. Состав из 20 вагонов может увезти около 500 украинцев.