Свыше 1,5 млн россиян планируют проголосовать на выборах дистанционно ЦИК: 1,58 млн россиян подали заявление на дистанционное голосование на выборах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Порядка 1,58 млн россиян выразили желание проголосовать на выборах президента России в дистанционном формате, рассказала глава Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элла Памфилова. По ее словам, которые приводит агентство «Интерфакс», они подали соответствующие заявления. Председатель Центризбиркома напомнила, что заявления на дистанционное голосование принимаются вплоть до 11 марта.

Согласно данным ЦИК, общее количество избирателей, желающих проголосовать дистанционно или не по месту нахождения составляет 2,075 млн человек. Из них 1,58 млн россиян желают проголосовать дистанционно, а 495 тысяч — по месту нахождения, а не проживания. Памфилова подчеркнула, что соответствующие заявления можно подать лишь 29 регионах России. Одним из регионов, где можно получить такое разрешение, является Москва, однако там подавать заявление не нужно.

ЦИК России ранее озвучил итоговое количество кандидатов в президенты России, а также показал копию избирательного бюллетеня. В список кандидатов войдут действующий глава государства Владимир Путин, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, а также кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков и кандидат от КПРФ Николай Харитонов. В бюллетене будут указаны их имена, даты рождения, город проживания, а также краткая политическая биография.