«Связной» признали банкротом: что произошло, остались ли магазины, будущее Арбитражный суд Москвы признал банкротом сотового ретейлера «Связной»

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы сегодня, 12 декабря, признал банкротом российского сотового ретейлера «Связной», а временным управляющим компании назначен Филипп Ангелевски. Что об этом известно?

Когда «Связной» инициировал банкротство

14 февраля стало известно, что ООО «Сеть Связной» намерено обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве. Среди кредиторов ретейлера в сообщении указаны Совкомбанк, Альфа-Банк, ООО «Мерлион», ООО «РБ Факторинг», «Вымпелком».

Отмечалось, что в 2022 году к «Связному» подали несколько крупных исков. Например, в январе этого года судом было принято решение взыскать с ретейлера в пользу дистрибьютора «Мерлион» (Merlion) задолженность по договорам поставки в размере 5 млрд рублей. В декабре 2022 года суд удовлетворил иск «Вымпелкома» о взыскании со «Связного» 839 млн рублей. В июле Альфа-Банк подал иски о взыскании 6 млрд рублей из-за просрочки по погашению задолженности.

29 июня Арбитражный суд Москвы сообщил, что обязательства перед кредиторами ООО «Сеть Связной» составляет порядка 53,6 миллиарда рублей.

«Согласно представленным документам, общий размер кредиторской задолженности <...> по требованиям кредиторов, в том числе споры с которыми рассматриваются судом, составляет 53 656 815 146 рублей, по обязательным платежам — 197 959 220 рублей», — рассказали в суде.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

2 сентября сообщалось, что последние магазины «Связной» были закрыты в Москве и Санкт-Петербурге. В Северной столице у «Связного» к тому моменту оставался только один магазин в ТЦ «Жемчужная Плаза». На горячей линии торгового центра сообщили, что салон перестал принимать покупателей 30 августа и закрылся окончательно.

Магазины ретейлера до начала финансовых проблем были открыты в 1100 городах России и насчитывали более 2600 торговых точек.

Какое решение принял Арбитражный суд Москвы

Сегодня, 12 декабря, Арбитражный суд Москвы признал банкротом ретейлера «Связной». Суд открыл конкурсное производство в отношении компании и утвердил временным управляющим Филиппа Ангелевски. Его отчет о проделанной работе назначен на 4 июня 2024 года.

На заседании отмечалось, что восстановление платежеспособности компании невозможно, денежных средств «Связного» достаточно для финансирования процедуры банкротства.

Отмечается, что Антон Сычев, бывший временный управляющий «Связного», неделю назад заявил в суде, что при финансовом анализе он выявил признаки преднамеренного банкротства. По его мнению, часть сделок, в том числе на большие суммы, требует оспаривания. При этом он не смог обнаружить признаков фиктивного банкротства, сообщает РИА Новости.

Как можно законно закрыть бизнес в России

Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru рассказал, что в РФ существует два законных способа, как можно закрыть юридическое лицо. Первый — добровольная ликвидация. Второй — процедура банкротства, когда компания не имеет возможности погасить свои долги.

«Ликвидировать юрлицо в России можно лишь двумя законными и безопасными путями. Первый способ — добровольная ликвидация, когда фирма закрывается сама, учредитель назначает ликвидатора, подает заявление в налоговую. Второй — процедура банкротства, когда у компании есть задолженность и погасить ее нечем», — объяснил специалист.

По его словам, есть и другие способы, но они более рискованные. Например, продажа юридического лица новому владельцу и вывод ее на офшор. Но такой метод может грозить бывшему владельцу денежным штрафом или же тюремным заключением, если будут обнаружены налоговые риски или признаки мошенничества, добавил эксперт.

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