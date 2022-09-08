Связали с «дичью»: что известно об обысках у региональных журналистов Правоохранительные органы считают нескольких сотрудников СМИ с разных концов страны помощниками Ильи Пономарева

Фото: Serg Glovny/zuma/ТАСС

Илья Пономарев

Утром 8 сентября в нескольких регионах России силовики устроили обыски в квартирах журналистов. Российские правоохранительные органы связывают их с медиапроектами бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, который сейчас находится в Киеве и заявляет о своей косвенной роли в подготовке убийства Дарьи Дугиной. NEWS.ru разбирался, что известно об «облаве» на журналистов.

Екатеринбург

Первые данные о следственных действиях в квартире главреда екатеринбургского издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова появилась в Telegram-канале уральского проекта Владимира Соловьева «УралLive».

В сообщении не называлась причина обысков, но авторы указывали на связь журналиста с «Открытой Россией», а также утверждали, что Постников — «активный противник спецоперации» и «неоднократно поливал грязью наших солдат». Однако позднее стало известно, что дело связано с деятельностью бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. По информации «Коммерсанта», правоохранительные органы считают журналиста «тесным контактом» Пономарева по Telegram-каналу «Утро февраля».

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Силовики сломали дверь в квартире Постникова, но его не оказалось дома. Однако полицейские провели обыск в пустой квартире и изъяли телефоны и носители информации. Также в Telegram-канале государственного информагентства РИА Новости появились фотографии «найденного в ходе обысков» — карточка наблюдателя на выборах президента Украины 2014 года, благодарность от объединения наблюдателей «Голос» (признан Минюстом объединением, выполняющим функции иностранного агента) , визитка окружного исполнителя американского суда и сертификат о прохождении программы Open World («Открытый мир»).

Эти вещи даже не изъяли, их просто опубликовали для пропагандистского эффекта. Нет ничего криминального в программе Open World — я говорил публично об участии в ней. Многие единороссы ездили в Америку по этой программе, в том числе нынешний сенатор Александр Высокинский, — ответил на это позднее Постников.

Согласно судебному постановлению, которое опубликовало издание It’s my city, в Следственном комитете считают, что журналист передавал Пономареву информацию, «используемую последним для дискредитации Вооруженных сил России». Дома у Постникова силовики рассчитывали найти «средства совершения преступления».

Позднее журналист сам пришел в местный центр по противодействию экстремизму (Центр «Э»). Он находится в статусе свидетеля. Силовики устроили ему трехчасовой допрос. В результате журналист сохранил статус свидетеля, сообщается, что позднее его могут вызвать на допрос в Москву. Адвокат журналиста Георгий Краснов сказал изданию E1.ru, что силовиков интересовало, предоставлял ли Постников Пономареву информацию о российской армии и получал ли за это деньги.

Ответ отрицательный по всем пунктам, — подчеркнул юрист.

Постников заявил, что не знаком с Пономаревым и не имеет отношения к его проектам. Более того, позицию бывшего депутата он считает «дичью».

Методы индивидуального террора, которые продвигал Пономарев, мне не близки, не приемлемы, я человек мирный, — сказал он.

Подмосковье и Москва

В городе Одинцово Московской области силовики пришли домой к пятерым сотрудникам портала «Одинцово-Инфо», пишет «ОВД-Инфо» (признан Минюстом объединением, выполняющим функции иностранного агента). «Одинцово-Инфо» — местный сайт — блогерская платформа, публикации на котором делают сами пользователи. Вопросы у правоохранительных органов вызвала одна из таких публикаций: удаленный сейчас материал о событиях в украинском городе Буче.

Фото: shutterstock.com

Обыски проходили по статье о распространении фейков о действиях российской армии. У всех сотрудников «Одинцово-Инфо» силовики искали дома серверное оборудование. Не обнаружив нужной техники, они ушли, ничего не изъяв и никого не задержав. Директор портала Андрей Остроухов находится в статусе свидетеля.

В столице силовики пришли домой к бывшему сотруднику «Российской газеты» фотографу Руслану Сухушину, передает «ОВД-Инфо». Полицейские, проводившие следственные действия, объяснили, что обыски проходят из-за подозрений в связях с Пономаревым, а также из-за постов, «порочащих армию РФ». Из дома изъяли всю технику, а фотографа доставили на допрос, после чего отпустили в статусе свидетеля.

Фотография пресс-карты Сухушина, найденной во время обыска, появилась в Telegram-канале газеты «Известия».

Кроме того, по информации государственного РИА Новостей, в Москве с обысками пришли к администраторам Telegram-канала «Легион „Свободная Россия“» — такое же название носит воинское подразделение ВСУ, состоящее, по заявлениям украинских властей, из граждан РФ. По информации правоохранительных органов, канал консультировал Пономарев. Агентство не приводит имен фигурантов.

В подмосковном Реутове также прошли обыски у сооснователя издания «Орлец» Виктора Зырянова. Это издание пишет о происходящем в Орловской области, его сайт и группа во «ВКонтакте» заблокированы по требованию Генпрокуратуры из-за материалов о происходящем на территории Украины.

Ростов-на-Дону, Тюмень, Орел, Краснодар

Также обыски прошли в квартире журналиста издания «Орлец» Сергея Носова в селе Бакланово Орловской области.

Незадолго до начала массовых обысков журналистка издания RusNews Белла Насибян обнаружила, что у нее заблокированы банковские счета. После этого силовики пришли в ее квартиру и провели в ней обыск — также из-за дела в отношении Пономарева. Завершив обыск, сотрудники правоохранительных органов увезли девушку в Центр «Э», а затем отпустили, сохранив за ней статус свидетеля.

В Тюмени обыски устроили в квартире журналистки 86.ru Юлии Глазовой. Ее в правоохранительных органах также подозревают в причастности к деятельности Пономарева. У журналистки изъяли всю технику, а затем отпустили в статусе свидетеля.

В Краснодаре силовики пришли к местному урбанисту и бывшему руководителю местного штаба Навального (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Мирославу Вальковичу. Самого мужчины не было дома, обыск проводили в присутствии жены и детей активиста. Эти следственные действия также связаны с деятельностью Пономарева. Валькович поехал на допрос сам, в разговоре с журналистами он признался, что сам удивлен произошедшим: «Никакого отношения к этому Пономареву не имею».

Роль Пономарева

Практически все обыски связывает бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. По версии силовиков, журналисты, к которым они пришли, принимают участие в деятельности политика. В первую очередь их интересует связь с Telegram-каналом Пономарева «Утро февраля».

Фото: Sergei Chuzavkov/AP/ТАСС Илья Пономарев

Этот канал имеет больше 26 тысяч подписчиков и публикует новости. Его действительно запустил Пономарев, однако его администраторы уверяют, что фигуранты никак не связаны с «Утром февраля».

Редакция УФ опровергает данную информацию. <...> Под предлогом борьбы с «фейками об армии» идёт тотальная зачистка независимой журналистики в регионах, — написали в канале.

Сам Пономарев также заявил, что задержанные «достаточно случайные люди» и не имеют отношения к его структурам.

Не там ищете! Сетка «Утро Февраля» продолжит работать во всех регионах. Их у нас 34. А если вы ищете ячейки НРА (Национальной республиканской армии. — NEWS.ru) среди региональных журналистов, то вы ещё тупее, чем мы думали, — написал политик.

Пономарев — бывший российский политик, который занимал пост депутата Госдумы почти девять лет. До 2013 года он был членом «Справедливой России». Будучи парламентарием, он запомнился активной поддержкой закона Елены Мизулиной об ограничении информации в интернете. Также в 2014 году он оказался единственным депутатом, который проголосовал против присоединения Крыма к России.

В 2016 году Пономарев уехал в Киев и получил гражданство Украины. Сейчас он выступает с активной поддержкой украинских военных. Внимание российских силовиков он привлек после подрыва машины Дарьи Дугиной — дочери философа и политолога Александра Дугина, которого считают одним из идеологов «русского мира».

После теракта Пономарев заявил, что ответственность за произошедшее берет на себя ранее не известная организация — Национальная республиканская армия (НРА). Он уверяет, что поддерживает связь с членами НРА. В интервью «Медузе» (признана Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента) он также говорил, что помогает этой организации.

После этого признания в России на Пономарева завели уголовное дело по статье о распространении фейков о российской армии.