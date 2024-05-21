Связал руки и задушил: убитую под Ростовом школьницу хоронили всем селом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В станице Ольгинской Ростовской области похоронили восьмилетнюю девочку — ее нашли задушенной в лесопосадке. Проститься с второклассницей пришли тысячи людей, а около дома подозреваемого в убийстве выставили охрану, чтобы избежать самосуда. Как преступник заманил и убил ребенка, что известно о нем, как знакомые описывают погибшую девочку, что грозит убийце за это жестокое преступление — в материале NEWS.ru.

Где девочку видели последний раз

Как описывает «Московский Комсомолец», утром 17 мая Марина, как обычно, отправилась в школу. После окончания уроков ее забрал отец, привез домой. Они вместе пообедали, и девочка попросила разрешения дойти до супермаркета — ей очень захотелось сладостей. Отец не возражал — девочка хорошо знает местность, прекрасно ориентируется в родной станице, да и магазин находится недалеко от дома — всего 10 минут пешком.

Большую часть пути девочка шла по широкой оживленной улице, потом свернула в переулок с ларьками и детской площадкой. Купив сладости, она возвращалась той же дорогой. В 15:38 девочку зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные на здании аптеки в переулке. Дальше Марина свернула на большую дорогу, ведущую к ее дому. Но туда она так и не дошла.

Примерно в полукилометре от дома девочка села в эвакуатор, припаркованный на обочине дороги. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Машина тронулась и поехала в неизвестном направлении.

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Как проходили поиски ребенка

Спустя 40 минут после ухода дочери отец забеспокоился. Он поискал девочку на пути до магазина, но ее нигде не было. Тогда он стал обзванивать родных и друзей. Безрезультатно. К 18:00 фотография темноглазой русоволосой школьницы с бантами и георгиевской лентой на груди была опубликована в соцсетях с подписью: «Ищем девочку! Пропала пару часов назад».

На поиски вышли не только родственники, но и многие жители станицы, в том числе учителя, сотрудники администрации, военные и казаки. Они разделились на группы: одни отправились искать саму Марину, другие — машину, на которой ее увезли. Вскоре тот самый эвакуатор нашли: он был припаркован в соседнем поселке Дорожный около дома 25-летнего местного жителя Руслана Ш. Тот встретил жителей Ольгинской на пороге. По воспоминаниям членов группы поиска, он пребывал в измененном состоянии: мужчина был то ли пьян, то ли под действием наркотиков.

На вопросы Руслан отвечал уклончиво. Сначала сказал, что просто подвез девочку и высадил ее по пути. Потом заявил, что передал ее другому мужчине из хутора Островский. Зачем он это сделал, Руслан не уточнил. Местные вызвали полицию, часть из них отправилась на поиски серого Volkswagen, в который, по словам водителя эвакуатора, пересадили ребенка.

В это же время вторая группа жителей Ольгинской продолжала искать девочку. Один из станичников в 19:39 обнаружил ее тело в лесопосадке: Марина была задушена. 7 июля ей должно было исполниться девять лет. По словам родственников, у ребенка в роковой день был с собой телефон. Но когда ее искали, он был отключен. Следователи его до сих пор не нашли.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какое наказание грозит убийце

Утром 18 мая Руслана задержали по подозрению в убийстве девочки. После суд в Ростовской области арестовал его. СК России по Ростовской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

«В ходе допроса подозреваемый свою вину в совершении преступления признал в полном объеме и пояснил, что, находясь за рулем автомашины, проезжал по станице Ольгинской, где увидел ранее незнакомую девочку и предложил подвезти ее домой. После того как она села в автомобиль, он вывез ее в безлюдное место, где убил», — заявили в СК.

По данным ростовского портала 161.ru, во время следственного эксперимента арестованный рассказал, что он связал девочке руки за спиной, задушил, а после этого вынес тело из машины, положил его в лесопосадке и уехал.

Там добавили, что по уголовному делу назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, в ходе которой будет установлена точная причина смерти ребенка. Кроме того, назначен ряд других экспертиз, в том числе по предметам, обнаруженным на месте преступления.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как жители станицы описывают погибшую девочку

Станица Ольгинская расположена в 15 километрах от Ростова-на-Дону. Здесь живут в основном обеспеченные люди — земля в населенном пункте довольно дорогая. Семья погибшей девочки вполне благополучная. У них большой ухоженный дом, а двор утопает в цветах и декоративных растениях. Тетя девочки Ольга, которая жила по соседству, рассказала порталу 161.ru, что Марина была долгожданным ребенком.

«У нее был старший брат, а потом много лет мама не могла иметь детей. Позже вымолили подарок такой — родилась [Марина]», — сообщила женщина.

Жительница Ольгинской Виктория рассказала aif.ru, что родители девочку очень любили, она росла в заботе. Она отметила, что Марина была доброй, отзывчивой и хорошо воспитанной. Многие соседи, по ее словам, называли девочку идеалом ребенка.

«Если бы она выросла на улице и была бы родителям не нужна, то еще хоть как-то можно было объяснить, что она села к этому уроду. Но они же ее точно учили не доверять чужим! Мы не можем понять, как такое могло произойти!» — рассуждает Виктория.

По словам Ольги, примерно в то время, когда машина с девочкой отъехала с места стоянки, сын ее соседки слышал, как кто-то кричал.

«В новостях говорят, что она села к нему в машину. А у соседки сын слышал, что она кричала. И он ее посадил в машину. Видимо, никого не было на улице [чтобы ей помочь]», — добавила тетя девочки.

После убийства Марины жители станицы хотели создать дружины, которые бы патрулировали улицы Ольгинской. В местных чатах эта идея бурно обсуждалась, в одном из мессенджеров даже создали чат, куда приглашали вступить всех желающих примкнуть к отрядам. Однако на данный момент чат дружинников заблокирован. Тем не менее новость о гибели девочки потрясла жителей станицы. В местном чате появилось множество сообщений с соболезнованиями родным и близким погибшей. Там же организовали сбор денег семье.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Что известно о подозреваемом

Данных об арестованном Руслане немного. Местные рассказали, что отклонений у него не замечали, он не пил, жил с недавно родившей сестрой и ее парнем.

«Он был нейтрален с детства. Был незлым. Как таковых актов насилия с его стороны не было. Я не мог даже предсказать, что что-то такое случится. Я жил в одном поселке с убийцей, не дает покоя эта мысль», — вспоминает знакомый Руслана Ростислав.

Он добавил, что до сих пор не верит, что Руслан оказался способен на такое преступление, ведь в армии он был «ссыкло ссыклом». Судя по страницам в соцсетях, у подозреваемого была обычная жизнь. Сейчас у его небольшого, но аккуратного дома дежурят сотрудники правоохранительных органов, чтобы гнев местных жителей не перекинулся на близких подсудимого. Например, сестра Руслана, которая работала в магазине, на следующий день после ареста брата не вышла на работу.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как проходили похороны

Девочку похоронили 19 мая. В этот день многие жители Ольгинской не вышли на работу, чтобы проводить Марину в последний путь. Центральные дороги станицы на время перекрыли: по ним шли тысячи людей, еще столько же стояло вдоль обочин дороги, ведущей к кладбищу. Многие взяли на прощание с девочкой своих детей, чтобы показать им, как может быть опасно садиться в машину к незнакомым людям.

Марину похоронили в белом платье. На ее голове был венок из цветов. Засыпать гроб землей с лопат не пришлось — могила заполнилась от того, что каждый из присутствующих бросил туда по три горсти земли. Могилу обложили цветами и игрушками. Один из венков, который принесли на прощание, был от детского сада «Колокольчик».

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